ABD, bazı Çin ürünlerine ek vergileri erteledi

ABD Çin’in bazı ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamayı 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi. ABD Başkanı Trump ertelemeyi Noel dönemi öncesinde ABD’lilerin bu vergilerden etkilenmemesi için gerçekleştirdiklerini öne sürdü.

ABD, Çin’den ithal edilen bilişim-teknoloji ürünleri başta olmak üzere belirli ürünlere ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulamasını 15 Aralık tarihine kadar erteledi.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ABD, toplam 300 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine getirilen ek yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.

Sözkonusu ürünlerin başında cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ek gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump da kararla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Noel dönemi öncesinde ABD’lilerin Çin ürünlerine uygulanacak bu vergilerden etkilenmemesi için bu adımı attıklarını kaydetti.

Trump bu ayın başında yaptığı açıklamada, Eylül ayından itibaren yaklaşık 300 milyar dolarlık ithal Çin ürününe yüzde 10 gümrük vergisi ekleneceğini söylemişti.