ABD Batı Şeria ve Gazze'ye yardım programını sonlandırdı

ABD işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye insani yardım programına son verdi. Sebep 'terörle mücadele' olarak gösterildi.

ABD, Filistin'e yaptığı yıllık 60 milyon dolarlık yardımı sonlandırdı. İşgal altındaki Batı Şeria ve Gazze'ye yapılan yardımın durdurulmasına gerekçe olarak "terörle mücadele" gösterildi.

BBC'nin haberine göre geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanan yasayla birlikte, ABD'liler ülkelerinden yardım alarak savaşa dahil olan gruplara dava açabiliyor.

'ABD KARARINI VERDİ'

İsrail, Filistin'i "kendisine yapılan saldırıları kışkırtmakla" suçlarken, Filistin yönetimi bu iddiayı kabul etmiyor. Ancak Filistin'in ABD'den yardım alınması durumunda açılabilecek olası davalardan çekindiği bildiriliyor.

Filistinli yetkili Saeb Erekat, "Bizim yargılanmamıza sebep olacaksa para almak istemiyoruz" diyerek, "Biz bir şey istemiyoruz, ABD'liler kararlarını verdiler, ancak biz bölgede terörle mücadeleyi sürdüreceğiz " ifadelerini kullandı.

YÜZLERCE MİLYON DOLARLIK YARDIM KESİLMİŞTİ

Son yardımın da bitirilmesiyle birlikte Filistin'e ABD yardımları tamamen sona ererken, geçtiğimiz yıl Trump yönetimi tarafından alınan kararla Filistin topraklarındaki yüzlerce milyon dolarlık insani yardım sona erdirilmişti.

ABD yardımları sağlık, eğitim ve altyapı programlarında kullanılıyordu. Trump, yardımların kesilmesinin Filistin yönetimini İsrail'le barış görüşmelerine zorlayacağını öne sürüyordu.

2017 yılındaysa ABD'nin Filistinli mültecilere yaptığı 360 milyon dolarlık yardım sonlandırılmıştı.

ABD yönetimi Filistinli öğrencilere verdiği bursları da sona erdirdi.