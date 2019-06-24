ABD, Basra Körfezi'nde 'uluslararası deniz gücü' kurma hazırlığında

Son dönemde Basra Körfezi'nde gemilere düzenlenen saldırılardan İran'ı sorumlu tutan ABD'nin, bölgeye göndermek üzere 'uluslararası deniz gücü' kurmak istediği, konunun G-20 Zirvesi'nde gündeme geleceği belirtiliyor.

Basra Körfezi’ndeki gemilere düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tutan ABD, Körfez’de “çokuluslu bir deniz gücü” kurmaya hazırlanıyor. ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook Umman ziyaretinde yaptığı açıklamada bu konunun G-20 Zirvesi’nde gündeme geleceğini söyledi.

Daily Mail’in haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili de ABD’nin müttefikleriyle birlikte Körfez’deki deniz trafiğini “korumak” için bir “proaktif caydırıcı” bir koalisyon gücü kuracağını söyledi. ABD’nin bölgeye asker gönderip göndermeyeceği sorulan yetkili ABD’nin bu ortak harekata "katılacağını" söyledi.

Öte yandan Brian Hook’un ziyareti sırasında Umman Dışişleri Bakanlığı da İran’a geçen hafta ABD’nin saldırı mesajını ilettiklerine ilişkin haberleri yalanladı.

İran’ın hava sahasını ihlal eden ABD’ye ait İHA’yı düşürmesinin ardından tansiyon artarken Reuters İranlı bir hükümet yetkilisinin Trump'ın Umman aracılığıyla İran'a mesaj gönderdiğini, Trump'ın mesajında İran'a saldıracakları tehdidinde bulunduğunu ifade ettiğini duyurmuştu. İran Yüksek Milli Güvenlik Konseyi sözcüsü ise böyle bir mesaj almadıklarını açıklamış, ABD Dışişleri Bakanlığı da iddiayı yalanlamıştı.

MACRON: G-20'DE İRAN'I KONUŞACAĞIZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da ABD ile İran arasında son günlerde tırmanan gerilimle ilgili açıklama yaptı. Macron bu hafta Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile İran konusunu görüşeceklerini söyledi.

Sorunun diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini ve İran ile nükleer anlaşmayı desteklediklerini belirten Macron, gazetecilere yaptığı açıklamada “Ortak bölgesel güvenliği sağlamak amacıyla yapıcı bir çözüm bulmalıyız” dedi.

Geçen hafta diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne’un Tahran’ı ziyaret ettiğini hatırlatan Macron “Gerilimin ve saldırının her biçimini şiddetle kınadık ve diyalog içinde olmaya çalışacağız” dedi.

İNGİLTERE DIŞİŞLERİ BAKANI HUNT: ABD'NİN ASKERİ TALEBİNİ VAKA BAZINDA DEĞERLENDİRİRİZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’tan da ABD’nin İran’a karşı savaş açması durumunda askeri destek verebilecekleri açıklaması geldi. İran ile artan gerilimden endişe duyduklarını söyleyen Hunt, ABD’nin herhangi bir askeri destek talebini ise “vaka bazında” değerlendirecekleri açıklamasında bulundu.

AB'DEN İRAN'A DİPLOMATİK UYARI MEKTUBU

Öte yandan Reuters’ın haberine göre ABD’nin geçen yıl tek taraflı olarak çekildiği 2015 tarihli İran nükleer anlaşmasının taraflarından Fransa, İngiltere ve Almanya Tahran’a diplomatik bir uyarı mektubu gönderdi. 22 Haziran’da gönderildiği belirtilen uyarı mektubunda, İran’ın nükleer anlaşmadan doğan taahhütlerini yerine getirmemesi durumunda ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacağı bildirildi.

İran AB ülkelerini anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirme ve ABD yaptırımlarını devre dışı bırakacak finansal mekanizmayı uygulama konusunda uyarmış, 8 Temmuz’a kadar süre vermişti. İran bu tarihe kadar AB ülkelerinin nükleer anlaşmayı kurtarmamaları durumunda uranyum zenginleştirme kapasitesini artıracağını duyurmuştu.