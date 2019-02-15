ABD baskısı bu kez işe yaramadı: Hindistan Venezuela’dan petrol almaya devam edecek

Hindistan, ABD’nin yaptırım tehdidine karşın Venezuela’dan petrol alımına devam edeceğini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü herhangi bir ülkeden petrol ithal ederken yalnızca ‘ticari faktörleri’ gözönünde tutacaklarını söyledi.

ABD’nin Venezuela’nın petrol satışına yönelik yaptırımları ve diğer ülkelere baskısı sürerken Hindistan’dan Venezuela ile petrol ticaretine devam edecekleri açıklaması geldi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raviş Kumar, dün yaptığı açıklamada ülkesinin herhangi bir ülkeden petrol ithal ederken sadece ticari değerlendirmeleri gözönünde bulunduracağını söyledi.

Venezuela’nın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) üyesi olduğunu hatırlatan Kumar, “Venezuela ile bir takas sistemimiz bulunmuyor, herhangi bir ülke ile ticaretimizin değerini yalnızca ticari değerlendirmeler ve bununla ilgili faktörler belirler” diye konuştu.

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo’nun bu hafta Hindistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmesinin ardından, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter’dan bir açıklama yaparak Venezuela’dan ham petrol ithal eden ülke ve şirketleri “unutmayacaklarını” söylemişti.

Venezuela’da ABD destekli muhalif lider Juan Guaido’nun kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle başlayan darbe girişiminin ardından Hindistan Venezuela’nın en büyük petrol alıcıları arasında yer almaya devam ediyor.

Hindistan, Venezuela’daki darbe girişiminin ardından, Venezuela halkının yapıcı diyalog yoluyla ülkedeki duruma siyasi çözüm bulacağı açıklaması yapmıştı.