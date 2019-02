ABD başkanlarının konuşmaları incelendi: Trump'a en çok benzeyen Obama

Geçmiş ABD başkanlarının ve şimdiki ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmalarına yapılan inceleme, son yüz yılda ABD başkanlarının giderek daha az analitik konuştuğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre Trump'a en çok benzeyen başkansa eski ABD Başkanı Barack Obama.

Proceedings of the National Academy of Sciences tarafından yayımlanan araştırmaya göre Trump, uzun süredir devam eden bir trendin sonucu. Araştırmaya göre ABD başkanları 1789 ile 2018 arasında "analitik düşünme" konusunda giderek gerilerken, konuşmalarında daha sık özgüvenli ve resmi olmayan ifadelere başvurmaya başladı.

TRUMP'A EN ÇOK BENZEYEN OBAMA

Araştırmacılara göre Trump'ın seçilmesini sağlayan eğilim yüz yıldır devam ederken, Trump'a en çok benzeyen ABD Başkanı ise eski başkan Barack Obama oldu.

Teksas Üniversitesi'nden doktora öğrencisi Kayla Jordan "Trump genellikle analitik düşünmede en aşağıda, özgüvendeyse en yukarıda olurken, Obama da genellikle analitik düşünmede en aşağıdan ikinci, özgüvendeyse en yukarıdan ikinci sırada" diye konuştu.

DEMOKRATLARLA CUMHURİYETÇİLER ARASINDA FARK YOK

Teksas Üniversitesi'nden psikoloji profesörü James Pennebaker'ın Jordan ile birlikte yazdığı makaleye göre Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında sistematik farklılıklar bulunmuyor.

Araştırmacıların başlangıçta Trump'ın "benzersiz iletişim biçiminin" göreve gelmesinden etkili olup olmadığını incelediği, ancak son 229 yılda yapılan konuşmalarda yaptıkları incelemelerle son 100 yıldaki eğilimi ortaya koydukları bildiriliyor.

Araştırmaya göre ABD'de başkanların konuşmalarında 18. ve 19. yüzyılda "çok yüksek" olan "analitik düşünme", 1900'lerden itibaren genel düşüş eğilimine girdi.

Araştırmacılar bu eğilimde radyo ve televizyonla birlikte siyasetçilerin halka seslenmenin yeni yollarını bulmuş olmasının etkili olabileceğini öne sürüyor.