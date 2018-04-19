ABD başkanları doğrudan silah tekelleri adına pazarlama yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuveyt Emiri’yle yaptığı telefon konuşmasında bir senedir gerçekleşmeyen 10 milyar dolarlık Boeing sözleşmesini görüştü. Yarın tam işlevinin açıklanması beklenen 'Buy American' inisiyatifiyle de ABD başkanları ve üst düzey yetkilileri diğer ülkelerle silah ticareti görüşmelerinde doğrudan araya girebilecek.

ABD Başkanı Donald Trump, bir senedir elindeki uçakları Kuveyt’e satmaya çalışan ABD’nin en büyük ikinci silah üreticisi Boeing adına hareket ederek Kuveyt Emiri’yle görüştü. Uzun telefon konuşmaları ve dünya liderleriyle yaptığı görüşmelerle Trump, kendinden önceki başkanların yapmadığını yaparak, ilk defa bireysel olarak ABD savaş sanayisinin pazarlamacısı görevini üstlendi.

Trump’ın bu satış elemanı görevini üstlenmesi, ABD yönetiminin tüm kaynaklarıyla üzerinde çalıştığı, bu hafta başlatılan “Buy American” (Amerikan Malı Al) inisiyatifiyle doğrudan ilgili. İnisiyatifin amacı ABD’nin silah ihracatında özellikle jet uçaklar, İHA’lar, savaş gemileri ve toplarda bulunan sınırlandırmaları hafifletmek.

“Buy American” inisiyatifinin tam işlevinin yarın açıklanması bekleniyor. Ancak inisiyatifin temel amacının, diğer ülkelere silah satışının hızlanması ve Kuveyt örneğinde olduğu gibi uzun süren görüşmeleri bir an önce sonuçlandırmak olduğu Reuters’ın iddiaları arasında.

İnisiyatifin nasıl işleyeceğine dair Trump’ın Kuveyt hamlesi biraz fikir vermekte. Reuters’ın edindiği bilgilere göre kabine üyeleri ve üst düzey ABD yetkilileri bahsi geçen silah ticareti görüşmelerinde doğrudan araya girebilecek. (Bu konuya dair Trump döneminde Raytheon gibi silah üreticilerinin hisselerinin en yüksek değerlere ulaştığının altını çizmekte fayda var.)

Bu adım ABD'nin hem Çin ve Rusya’ya karşı silah ticaretinde bulunduğu liderlik konumunu korumak hem de ülke içerisinde üretimi artırarak “istihdam” yaratma girişimi olarak sunmakta.

'İNSAN HAKLARINDAN KAYNAKLI SINIRLAMALARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

Reuters’a konuşan ve adını vermek istemeyen Başkanın danışmanlarından biri bahsi geçen inisiyatifin, bazen silah satışlarının yapılmasını engelleyen “insan haklarından kaynaklı sınırlandırmaların” önüne geçilmesini de hedefleyeceğini belirtti. “Bu politikanın amacı ABD hükümetinin bütün kaynaklarını seferber ederek ABD’nin ulusal ve ekonomik güvenliğinin çıkarları doğrultusunda silah ticaretini gerçekleştirmek” diyen Beyaz Saray görevlisi insan hakları ihlali iddiaları konusundaysa bahsi geçen politikanın bu alanda var olan yasal düzenlemelere müdahale etmeyeceğini iddia etti. “Buy American” inisiyatifinin mimarıysa, Trump’ın merkez kadrolarından Çin’le gerçekleşen ticaret krizi sırasında öne çıkan iktisatçı Peter Navarro. Reuters’a konuşan Beyaz Saray görevlisi, Navarro’nun planının Saray’ın içerisinde fazla muhalefetle karşılanmadığını belirtti.

DİPLOMATLARDAN DEVLET BAŞKANINA HERKES SATIŞ TEMSİLCİSİ

“Buy American” inisiyatifinin ilgi çeken önemli bir boyutuysa silah ticaretini yürütmek için “bütün hükümeti” yani ABD Başkanından kabineye, askeri ataşelerden diplomatlara tümünü kapsaması. Bu sayede NATO üyeleri, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Japonya gibi ABD’nin müttefikleriyle silah anlaşmalarını daha hızlı gerçekleştirmek hedefleniyor.

Trump'ın danışmanları uluslararası silah fuarlarına Savunma Bakanı Jim Mattis ve Ticaret Bakanı Wilbur Ross gibi kabine üyelerinin de katılmasını istiyor. Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili bu konuya dair "Eğer Paris hava gösterisini görmeye giderseniz orada Fransız dışişleri bakanını Airbus standının önünde beklerken görebilirsiniz. Rekabette geride kalmaktayız bu yüzden kültürümüzü değiştirmeliyiz" dedi.

ABD'nin yurtdışına silah satışları ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı’na göre geçen yıl toplam 42 milyar dolar değerindeydi. Bu değer ABD'nin silah ticaretindeki en büyük rakibi olan Rusya'nın silah satışlarının iki katına eş değer. Trump'ın yeni planından en çok kâr etmesi beklenen firmalarsa silah üreticileri Lockheed Martin Corp, Raytheon Co, General Dynamics Corp, Northrop Grumman Corp ve tabii ki de Trump'ın seçildiği 2017 yılından beri hisselerini ikiye katlayan Boeing.

BAŞ TACİR TRUMP

ABD başkanlarının savaş sanayisinin ve silah ticaretinin gelişmesi için çalışmaları alışılmadık bir şey değil ama şimdiye kadar hiçbir ABD Başkanı eski emlakçı Donald Trump'ın yaptığı gibi doğrudan ticari görüşmeleri yürütmedi. Beyaz Saray'ın açıklamalarına göre Trump düzenli olarak yabancı liderlerle yaptığı toplantılarda ve telefon konuşmalarında silah ticareti anlaşmalarını konuşuyor. Geçen Kasım ayında Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle yaptığı görüşmede halka açık bir şekilde Japon lidere daha çok Amerikan silahı alması gerektiğini söylemişti.

Geçen ay Oval Ofis'te Suudi Prens Muhammed bin Selman'la yaptığı görüşmede Başkan Trump, Suudi Arabistan'a sattığı jetlerin, gemilerin ve helikopterlerin resimlerinin olduğu posterleri elinde tutarak "Biz dünyadaki en iyi askeri ürünleri yapıyoruz" demişti. Daha öncesinde de Patriot füzeleriyle ilgili, “Biz bu konuda o kadar iyiyiz ki kimse bizim yaptığımızı yapmıyor ve şimdi tüm dünyaya [füzelerimizi] satıyoruz” demişti.