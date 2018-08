ABD Başkanı'ndan itiraf: Oğlum Ruslarla görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, oğlunun 2016'daki başkanlık seçimleri sırasında Trump Tower'da Ruslarla toplantı gerçekleştirerek, Demokrat Parti'li rakibi Hillary Clinton hakkında istihbarat edindiğini itiraf etti.

ABD Başkanı'nın oğlu Donald Trump Jr'ın, Trump'ın Clinton karşısındaki adaylığının kesinleşmesinden iki hafta sonra, Trump Tower'da Kremlin ile bağlantılı Avukat Natalia Veselnitskaya ile görüştüğü iddia edilmişti.

New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı Trump Towers toplantısına ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Trump, "Bir rakip hakkında bilgi toplamak üzere yapılan ve siyasette benzerlerine her dönem rastlanan bu toplantı tamamen yasaldı ve bunun ötesine geçmedi. Toplantıdan haberim yoktu" ifadelerini kullandı.

Fake News reporting, a complete fabrication, that I am concerned about the meeting my wonderful son, Donald, had in Trump Tower. This was a meeting to get information on an opponent, totally legal and done all the time in politics - and it went nowhere. I did not know about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2018