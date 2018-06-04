ABD Başkanı Trump: Kendimi affetme hakkım var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya soruşturmasına ilişkin açıklama yaparak 'kendisini affetme hakkı bulunduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın 2016 Başkanlık Seçimleri'ne müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada suçlu bulunması halinde kendisini "affetme hakkı" olduğunu söyledi. Ancak suçsuz olduğunu söyleyen Trump bu adımı atmaya gerek olmadığını vurguladı.

Sputnik'in haberine göre Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarının incelendiği soruşturmada suçlu bulunması halinde kendini affetme hakkı olduğunu savundu.

Trump mesajında "Bir dizi hukuk uzmanının belirttiği gibi kendimi affetme hakkına sahibim, ama hiçbir yanlış yapmadığım halde bunu neden yapayım ki?" ifadelerini kullandı.

Trump'ın avukatı Rudy Guiliani de daha önce ABD Başkanı'nın kendisi için af çıkarma yetkisine sahip olduğunu ancak bunu kullanmanın akıllıca olmadığını söylemişti.

Guiliani " Kendini affetmek düşünülemez ve büyük ihtimalle bu hızlı bir görevi kötüye kullanma suçlamasına neden olur. Bunu yapmasına da gerek yok çünkü yanlış bir şey yapmadı" demişti.

Mueller'in liderliğindeki ekip Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçöimlerine müdahale ettiği iddialarının yanı sıra Trump'ın seçim ekibinin seçim sonuçlarını etkileyebilecek şekilde Moskova ile gizli işbirliğine girip girmediğini de soruşturuyor.

Kremlin ile gizli işbirliği iddialarını reddeden Trump, Mueller'in soruşturmasını 'cadı avı' olarak nitelemişti.