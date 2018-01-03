ABD Başkanı Trump görevde olduğu 1 yılda 1950 yanlış veya yanıltıcı açıklamada bulundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, görevde olduğu 1 yılda 1950 "yanlış ya da yanıltıcı" açıklamada bulunduğu belirtiliyor.

Yapılan inceleme ABD Başkanı Donald Trump'ın görevde olduğu 347 günde, 1950 yanlış ya da yanıltıcı açıklama yaptığı, bunun günde 5.6 yanlış açıklamaya denk geldiği belirtiliyor.

Washington Post'un haberine göre Trump sıklıkla kendi yanlış açıklamalarını tekrarlarken, 60'ın üzerinde yinelediği en az 3 yanlış açıklaması olduğu bildiriliyor. Trump'ın yalnızca New York Times ile mülakatında en az 24 yanlış veya yanıltıcı açıklama bulunduğu kaydediliyor.

Trump'ın sıklıkla kendisi göreve gelmeden ya da seçilmeden önce olan olayları sahiplendiği aktarılıyor.

Habere göre Donald Trump 53 kere en büyük vergi kesintisini uyguladığını söyledi, ancak ABD Hazine Bakanlığı verileri Trump'ın kesintisinin 8. sırada olduğunu gösteriyor. Trump'ın bir diğer iddiası olan ABD'nin en yüksek şirket vergisi alan ülke olduğu savını da 58 kere tekrarladığı belirtiliyor.

Trump'ın göreve gelmeden önce "balon" olduğunu söylediği borsanın yükselişini de 85 kere övdüğü bildiriliyor.