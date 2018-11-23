ABD Başkanı en çok kendisine şükrediyor

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da Şükran Günü’ne dair gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta en çok ailesine ve 'ülkede muazzam bir fark yaratan kendisine' şükrettiğini söyledi.

Amerika kıtasında hasat sonu elde edilen mahsullere şükredilen ve Kasım ayının dördüncü perşembe gününe denk gelen bayramla ilgili ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajı şaşırtmadı.

Florida’da düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin en çok neye şükrettiğine dair sorusuna yanıt veren Trump, en çok “harika bir aileye sahip olmasına ve ülkede muazzam bir fark yaratması”na şükrettiğini söyledi.

Trump “Ülkede muazzam bir fark yarattım. Bu ülke göreve geldiğim zamandan bu yana çok daha güçlü. Yabancı liderleri gördüğümde bana ‘ABD’nin şimdiki gücüyle iki yıl önceki gücü arasındaki farka inanamıyoruz’ diyorlar. Öylesine daha güçlü ki insanlar buna inanmıyorlar bile” diye konuştu.

Trump’ın sözleri sosyal medyada alay konusu olurken, bazı sosyal medya kullanıcıları ABD Başkanının “narsisizm” ve “hezeyanlar”dan mustarip olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı müsteşarı Andrea Thompson da Şükran Günü dolayısıyla ABD’nin silah şirketlerinin “dünya için en iyi ekipmanı sağlamasına” ve ülkenin “silah satışları”na şükrettiğini söylemişti.