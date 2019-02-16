ABD Başkan Yardımcısı'ndan S-400 açıklaması: Sessiz kalmayız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya'da yaptığı konuşmada S-400'lerle ilgili mesaj verdi. Pence, NATO müttefiklerinin Doğu'dan silah almasına ABD'nin seyirci kalamayacağını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Münih Güvenlik Konferansı’nda konuştu.

Pence’in gündeminde, Türkiye’nin Rusya’dan satın alacağı S-400 hava ve füze savunma sistemleri de vardı. ABD Başkan Yardımcısı, “NATO müttefikleri Doğu’dan silah alırken, ABD buna seyirci kalamaz” ifadelerini kullandı.

Pence ayrıca, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını artırmaları gerektiğini belirtti.

‘IŞİD’İN İZİNİ SÜRECEĞİZ’

ABD’nin Orta Doğu’da güçlü varlığını sürdüreceğini belirten Mike Pence, IŞİD’in izini süreceklerini belirtti. Pence, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi kararı hakkında, “Bu bir taktik değişikliğidir, hedef değişikliği değil. ABD bölgede güçlü varlığını sürdürecek” dedi.

AB ÜLKELERİNE İRAN'LA NÜKLEER ANLAŞMADAN ÇIKMA ÇAĞRISI

Pence "İran’ın terör destekçisi bir devlet olduğunu" ileri sürdüğü konuşmasında "Avrupalı müttefiklerinin ABD yaptırımlarını baltalamayı durdurması gerektiğini" kaydetti. ABD Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği’ne de İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilme çağrısı yaptı.

GUAİDO'YA DESTEK İSTEDİ

Pence Venezuela’daki duruma ilişkin de açıklamalarda bulundu. Pence, “Avrupa Birliği ve dünyanın geri kalanının, Guaido’yu Venezuela’nın tek başkanı olarak tanımasının zamanı geldi” ifadesini kullandı.