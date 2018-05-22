ABD Başkan Yardımcısından KDHC liderine: Trump'la oynama

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan Trump-Kim zirvesi öncesinde KDHC liderine 'Trump'la oyun oynama' diye seslendi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, önümüzdeki ay gerçekleşmesi planlanan zirve öncesi KDHC lideri Kim-Jong-un'a seslenerek ABD Başkanı Donald Trump'la “oyun oynamaması” gerektiğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, gelecek ay görüşmeleri durumunda KDHC lideri Kim Jong-un'un ABD Başkanı Donald Trump'la “oyun oynamaması” konusunda uyardı.

Fox News'a konuşan Pence, KDHC lideri tarafından atılacak bu tür bir hamlenin “büyük bir hata” olacağını söyledi.

Pence, aynı zamanda 12 Haziran'da gerçekleşecek zirvede Trump'ın kaçacağı “herhangi bir soru” bulunmadığını ileri sürdü.

KDHC, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın ülkenin “Libya modeli” bir nükleer silahlardan arınma yaşayabileceğini açıklamasının ardından sert tepki göstererek zirveyi iptal edebileceklerini belirtmişti.

ABD ile Güney Kore'nin ortak askeri tatbikat yapmasına da tepki gösteren KDHC, karşılığında Güney Kore'yle görüşmeleri durdurdu.

Güney Kore Başkanı Moon Jae-in, bugün Washington'da zirve planını tartışmak için Trump'la görüşme gerçekleştirecek.

Aynı zamanda İngiltere, ABD, Rusya ve Çin'den gazeteciler, ülkede nükleer deneme alanının kaldırılış töreni için KDHC'ye gitti. Törenin bu hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor.