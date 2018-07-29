ABD Başkan Yardımcı Pence: Türkiye'ye yaptırıma hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Fox News'a yaptığı açıklamada Türkiye'nin Rahip Brunson'ı serbest bırakmadığı sürece Türkiye'ye karşı yaptırıma hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rahip Brunson'ı ev hapsine almasının "yeterli olmadığını", Brunson serbest bırakılana kadar ABD'nin yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Pence, Fox News'a verdiği söyleşinin ilgili bölümünü Twitter hesabından da paylaştı. Pence mesajında şunları kaydetti:

"Bu hafta başında da söylediğim ve Başkan Trump'ın da netleştirdiği gibi, Rahip Andrew Brunson'ı ev hapsine geçirmek yeterli değil. ABD, Rahip Andrew Brunson özgür kalana dek Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır."