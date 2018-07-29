ABD Başkan Yardımcı Pence: Türkiye'ye yaptırıma hazırız

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rahip Brunson'ı ev hapsine almasının "yeterli olmadığını", Brunson serbest bırakılana kadar ABD'nin yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.
Pence, Fox News'a verdiği söyleşinin ilgili bölümünü Twitter hesabından da paylaştı. Pence mesajında şunları kaydetti:
"Bu hafta başında da söylediğim ve Başkan Trump'ın da netleştirdiği gibi, Rahip Andrew Brunson'ı ev hapsine geçirmek yeterli değil. ABD, Rahip Andrew Brunson özgür kalana dek Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır."
As I said earlier this week - and @POTUS has made clear - transferring Pastor Andrew Brunson to home arrest, it’s just not good enough. And the United States of America is prepared to bring sanctions against Turkey until Pastor Andrew Brunson is free. pic.twitter.com/nEHmcPQkpk
— Vice President Mike Pence (@VP) 29 Temmuz 2018