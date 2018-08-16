ABD basını Trump'ın suçlamaları karşısında birleşti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'sahte haber' yapmakla suçladığı ve 'halkın düşmanı' olarak adlandırdığı Amerikan basını, bugün 'Biz halkız' ortak başlığıyla suçlamalara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevine başladığı günden bu yana "yalan haber" yapmakla ve "Amerikan halkının düşmanı" olmakla itham ettiği ABD basını, Trump’ın suçlamalarına karşı bugün ortak yazıyla tavır gösterdi.

'BİZ HALKIZ'

Deutsche Welle Türkçe’nin derlediği habere göre Boston Globe gazetesinin çağrısıyla başlayan kampanyaya ABD çapında 350 gazete katıldı. Trump’ın suçlamalarına karşı bugün “Biz halkız” başlıklı baş makale ile çıkan gazeteler, Trump'ın, politikalarını eleştiren gazeteleri "halkın düşmanları" sözleriyle hedef göstermesinin tehlikeli sonuçları olacağına dikkat çekti.

Trump'a karşı düzenlenen kampanyaya katılan gazetelerden Syracuse New Times, "Biz halkın düşmanı değiliz. Biz halkız. Bizler yalan haber değiliz. Bizler haberiz ve gece gündüz olguları doğru aktarabilmek için sıkı çalışıyoruz" ifadesine yer verdi. New York Times gazetesi de yorum köşesinde, okuyuculara yerel gazetelere abone olma çağrısı yaptı.

Hükümet politikaları ile bağları bilinen Wall Street Journal ise kampanyayı eleştirerek, gazetelerin yazı işlerinin bağımsız olmadığı izlenimini vereceği konusunda uyardı.

ABD Başkanı Trump, "propaganda makinesi" olarak adlandırdığı Washington Post ve New York Times'a 7 yıl ömür biçmişti.