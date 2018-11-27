ABD 'barış' planını İsrail seçimleri öncesinde duyuracak

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) elçisi Danny Danon, ABD'nin Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerine ilişkin hazırladığı yeni planı 2019 başlarında duyuracağını açıkladı.

İsrail, ABD’nin Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmelerine ilişkin hazırladığı yeni planı önümüzdeki yılın başlarında ilan edeceğini açıkladı.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) elçisi Danny Danon, “Yüzyılın Anlaşması” olarak anılan barış planının tamamlandığını, önerilerini sunacakları takvim üzerine ABD yönetimi ile görüşmelere devam edildiği açıkladı.

'İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM PLANDA OLABİLİR'

Planın ayrıntılarına ilişkin bilgiye sahip olmadıklarını belirten Danon, “Bildiğimiz kadarıyla bizimle 2019 başı için görüşüyorlar” dedi. Zamanlamanın İsrail’de gerçekleşecek seçimlerden birkaç ay önceye denk gelmesini “iyi” olarak tanımlayan BM elçisi, iki devletli çözümün ABD planına dahil olup olmadığı bilmediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın danışmanı ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner’in “aracılık” ettiği Filistin ve İsrail arasındaki barış görüşmeleri, “Yüzyılın Anlaşması” olarak niteleniyor. Planın, Kudüs’ün tamamını İsrail’in başkenti olarak tanırken, Filistin’i ABD’nin toplayacağı 40 milyar dolar ile yenilenecek yeni bir başkente taşıyacak olan iki devletli model üzerine kurulduğu tahmin ediliyor.

PLAN, İSRAİL'İN 'İHTİYAÇLARINA' ODAKLANACAK

Kushner ve plan taslağı için hazırlıklara öncülük eden Trump’ın hukuk ekibinden avukat Jason Greenblatt’un bölgeye sıkça ziyarette bulunduğu biliniyor. Greenblatt, ekim ayında Times of Israel gazetesine verdiği röportajda planın “Filistin için adil kalmaya çalışırken, yoğun bir biçimde İsrail’in güvenlik ihtiyaçlarına odaklanacağını” söylemişti.

Kushner, “Filistinlilerin ilgisini çekeceğini” öne sürdüğü “ekonomik fayda odaklı” planını Filistin Başkanı Mahmud Abbas kabul etse de etmese de uygulayacaklarını açıklamıştı. Suudi Arabistan ve Katar gibi körfez ülkelerine dayanmasıyla eleştirilen plan “başarısızlığa mahkum” olarak yorumlanmıştı.