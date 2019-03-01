ABD Barış Konseyi’nden Venezuela’ya dayanışma ziyareti

ABD Barış Konseyi’nden 15 kişilik bir heyet 10-15 Mart tarihlerinde Venezuela’ya dayanışma ziyareti düzenleyecek.

ABD Barış Konseyi ve Kanada Barış Kongresi’nden 15 kişilik bir heyet 10-15 Mart tarihlerinde Venezuela’ya dayanışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyaret Birleşmiş Milletler’de (BM) önceki gün düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.

Venezuela’nın BM Daimi Temsilcisi Samuel Moncada ile Barış Konseyi’nden Bahman Azad tarafından düzenlenen basın toplantısında 15 kişilik barış ve dayanışma heyetinin 10-15 Mart tarihlerinde Venezuela’ya gideceği açıklandı.

Heyete ABD Barış Konseyi Yürütme Kurulu üyesi ve Black Aligns For Peace adlı kurumun ulusal koordinatörü Ajamu Baraka başkanlık edecek. Basın toplantısında konuşan Baraka, ABD toplumunun önemli bir kesiminin hükümetin Venezuela’nın ulusal egemenliğini ihlal eden “yasadışı ve ahlaksız girişimine” karşı çıktığını dile getirdi.

BM Uluslararası Eylem Merkezi’nden Sarah Flounders da Venezuela'ya gidecek heyetin içinde yer almaktan onur duyduğunu belirtti. Flounders “Bu halkın gücüdür ki bu güç tarihi değiştirir. Ve harekete geçirilmiş halkın gücü ABD emperyalizminin saldırısını püskürtme yeteneğine sahiptir” dedi. Flounders 16 Mart ve 30 Mart tarihlerinde ABD’ye “Venezuela’dan elini çek” demek için Washington DC’de büyük gösteriler düzenleyeceklerini de belirtti.

BM Savaş Karşıtı Koalisyonun eş koordinatörü Joe Lombardo ise, ABD’de barış yanlısı yaklaşık 160 grubun temsilcileri olarak Venezuela’ya dayanışma ziyaretinde bulunacaklarını belirtti.

Venezuela’daki durumu ilk elden gözlemlemek ve halkın ne dediğini öğrenmek istediklerini belirten Lombardo, ABD’de Venezuela'da olanlarla ilgili doğru habere ulaşmanın mümkün olmadığını, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın halkın duymasını istemediklerini medyanın yayımlamadığını söyledi. Lombardo Venezuela’da gördüklerini daha sonra ABD halkına anlatacaklarını dile getirdi.

Lombardo, ABD Kongresi’nde Venezuela’ya yönelik müdahaleye belirgin bir muhalefetin olmadığını da dile getirerek bu karşı çıkışı ancak halkın ortaya koyacağını vurguladı ve “Bizim yapmak istediğimiz de tam olarak bu” dedi.

Heyetin ziyareti Dünya Barış Konseyi ve Venezuela Uluslararası Dayanışma Komitesi tarafından etkin bir biçimde destekleniyor.