ABD Bağımsızlık Bildirgesi'ni 'nefret söylemi' kabul ederek kaldıran Facebook özür diledi

ABD Bağımsızlık Bildirgesi'nde geçen 'vahşi Kızılderililer' sözleri sebebiyle bildirgeyi kaldıran Facebook, sonrasında özür açıklaması yaptı.

Teksas merkezli gazete The Liberty County Vindicator, ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'da Bağımsızlık Bildirgesi'nden bölümler paylaşıyordu.

Facebook bildirgenin bir bölümünü "nefret söylemi" sayarak sildi. Bunun ardından gelen uyarılar üzerine silinen içerikleri geri getiren Facebook, özür açıklaması yaptı.

Silinen bölümde "vahşi Kızılderililer" sözleri geçtiği, bu sebeple Facebook algoritması tarafından "nefret söylemi" sayıldığı belirtiliyor.

Açıklamada Amerika yerlileri için "savaşta bildikleri tek kural bütün yaşlardan, cinsiyetlerden insanları ayrım yapmadan yok etmek olan vahşiler" deniliyor.

Gazetenin editörü Casey Stinnet, bu söylemin saldırgan olduğunu kabul ederek, o dönemde Amerika yerlilerine bakışın "dostça olmadığını" söyledi.