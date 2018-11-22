ABD: Avrupa ordusu, NATO'nun bir parçası olarak kurulabilir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeniden gündeme getirdiği 'Avrupa ordusu' tartışmalarına ilişkin ABD'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi, Avrupa ülkelerinden kendi pozisyonlarını netleştirmelerini talep etti.

ABD, son haftalarda yeniden gündeme gelen “Avrupa ordusu” tartışmalarına ilişkin Avrupa ülkelerinden kendi pozisyonlarını netleştirmelerini talep etti.

Sputnik Türkiye’nin haberine göre ABD'nin AB (Avrupa Birliği) Daimi Temsilcisi Gordon Sundland, Avrupalı parlamenterlere hitaben yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Bu bizim için çok hassas bir konudur. Biz sürekli ABD seçmenlerini ABD'nin neden kendi problemlerine rağmen, her yıl Avrupa'yı Rusya ve diğer dost olmayan güçlerden korumak için onlarca milyar dolar gönderdiğine ikna etmeye çalışıyoruz. Oysa, bu paralar ABD'nin kendi iç ihtiyaçları için de harcanabilirdi."

Sundland, ABD'nin Avrupa'dan "taban tabana zıt iki bakış açısı" gördüğünü, bazılarının küçük çatışmalarla sorunu çözme yanlısı olduğunu, bazılarının da istihbarat birimleri ve tam teşeküllü silahlı kuvvetlerin oluşturulmasını savunduğunu kaydetti.

NATO’NUN BİR PARÇASI OLABİLİR

Sundland, Washington'un NATO'yu finanse ettiğini ve Avrupa'dan "kendi kaynaklarıyla ne yapmak niyetinde" olduğu yönünde açıklama beklediğini beliterek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Madem, AB belli bir dereceye kadar kendi özerklik ve savunma yeteneklerini beyan etmek istiyor, o halde bunun NATO'nun tam onayıyla ve onun tamamlayıcısı olmasını umuyoruz, NATO'nun yerini almasını değil."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki hafta önce bir radyo söyleşisinde kıtayı koruyacak “gerçek bir Avrupa ordusu”na ihtiyaç olduğunu belirtmiş, "Kendimizi Çin, Rusya ve hatta ABD'den koruyabilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “küstahça” sözleriyle değerlendirdiği Macron’un önerisi için İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson da “delice bir fikir” demişti.