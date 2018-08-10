ABD Avrupa Komutanlığı’ndan 15 Temmuz açıklaması

ABD Avrupa Komutanlığı, Türkiye’de 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde ABD askerlerinin yer aldığı yönünde çıkan haberlerle ilgili basın açıklaması yaptı. Açıklamada iddiaların “absürt ve uygunsuz” olduğu kaydedildi.

ABD Avrupa Komutanlığı bugün bir basın açıklaması yayımlayarak, 15 Temmuz darbe girişiminde ABD askerlerinin yer aldığı iddiasına yanıt verdi.

Sputnik International'ın haberine göre, komutanlıktan yapılan açıklamada “Son günlerde basında çıkan haberlerde yer alan ABD askerlerinin Türkiye’de 2015’teki başarısız darbe girişimine katıldıkları iddiası absürt ve uygunsuzdur” denildi.

Açıklamada 2016’daki darbe girişiminin tarihinin "2015" olarak geçmesi dikkat çekti.

ABD Avrupa Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, haberlerde adı geçen askerlerin şu anda İncirlik Üssü’nde görevli olmadıkları belirtildi. Açıklamada ayrıca ABD’nin Türkiye ile "güçlü askeri bağları" vurgulanarak İncirlik’teki misyonun devam edeceği ifade edildi.

"Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu"ndan Avukat Berzan Toprak, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak İncirlik Üssü’ndeki ABD askerlerinin tutuklanmasını talep etmişti. 3 Ağustos tarihli Odatv haberinde, savcılığa verilen dilekçede ABD’li askerlere “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atmak” suçlaması yöneltildiği belirtilmişti.

60 sayfalık dilekçede tutuklanması istenen isimlerden bazıları şunlardı: John C. Walker, Col. Michael H. Manion, David Eaglen, David Trucksa, Timothy J. Cook, Mack R. Coker, Thomas S. Cooper, Vegas M. Clark.