'ABD askerlerinin tamamı çekiliyor' dedi, tarihi açıkladı

Gazeteye konuşan bir yetkili üç olası senaryodan bahsediyor: "Bir noktada bazı kararların alınması zorunluluk haline gelecek: Ya [Türkiye ile] görüşmelerde bir uzlaşmaya varacağız, ya da Beyaz Saray orduya geri çekilme sürecini yavaşlatma talimatı verecek. Ya da siyasi bir uzlaşı olmaksızın çekilme sürecini işletmeye devam edeceğiz."gazetesi, Suriye'deki ABD askerlerinin Nisan sonuna kadar tamamen çekilmesinin planladığını yazdı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, ABD ordusunun Suriye'den çekilme sürecini hız kesmeden işlettiğini ileri sürdü.

Suriye'de IŞİD'in elinde kalan son yerleşim yerlerinin de birkaç gün içerisinde alınmasının beklendiği ifade edilen haberde, ABD'nin önceliğinin Suriye'den geri çekilme hazırlıkları haline geldiği ifade ediliyor.

ABD Suriye'nin kuzeydoğu bölgelerinde yaklaşık 2000 asker bulunduruyor.

Wall Street Journal haberinde, "Eğer Trump Suriye planlarında radikal bir değişikliğe gitmezse, ülkedeki ABD askerlerinin önemli bölümünün Mart ortalarında geri çekilmiş olması planlanıyor. Nisan sonuna kadar ise tüm askerilerin Suriye'den çıkarılmaları hedefleniyor" deniyor.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, gazeteye konuşan bir yetkili ABD'nin çekilmesinin ardından üç olası senaryodan bahsediyor:

"Bir noktada bazı kararların alınması zorunluluk haline gelecek: Ya [Türkiye ile] görüşmelerde bir uzlaşmaya varacağız, ya da Beyaz Saray orduya geri çekilme sürecini yavaşlatma talimatı verecek. Ya da siyasi bir uzlaşı olmaksızın çekilme sürecini işletmeye devam edeceğiz."

Wall Street Journal'a konuşan ABD'li yetkililer, şu ana kadar görüşmelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını ifade ediyor:

"Suriyeli Kürt yetkililer, Trump yönetiminden Türkiye'nin olası operasyonunu engelleyecek bir plan geliştirmelerini talep ediyor. Kürt yetkililer son iki haftayı Washington'da temaslarda bulunarak geçirdi. Geçtiğimiz hafta bir Kürt yetkili Trump Hotel'de ABD Başkanı ile karşılaştı ve Trump'tan sözlü güvence aldığını aktardı."

Ancak Wall Street Journal'ın haberinde YPG konusunda henüz siyasi bir karar alınmamasına rağmen ABD ordusunun askerleri geri çekme sürecini işlettiği ifade ediliyor.