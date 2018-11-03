'ABD askerleri Türkiye sınırında devriyeye başladı' iddiası

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ve Suriye Demokratik Güçleri, ABD ordusunun Türkiye sınırında konuşlandığını ve devriye gezmeye başladığını ileri sürdü. ABD henüz iddiayı teyit etmezken, dün Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD'li mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD ordusunun Suriye'nin kuzeyinde Rojava ile Türkiye sınırında konuşlandığı iddia edildi. İddia Suriye Demokratik Güçleri (SDG) basın sözcüsü Mustafa Bali’den geldi.

Reuters’ın aktardığına göre SDG basın sözcüsü Bali, ABD güçlerinin dünden itibaren “Türkiye’nin saldırılarını durdurmak ve gerilimi düşürmek için sınırda devriye gezmeye başladığını” söyledi.

Bali bölgedeki durumun gergin olduğunu ve belirsizliğin hakim olduğunu belirterek “Amerikalıların Türkiye hükümeti ile müzakerelerinin ve baskısının sonucunu bekleyip göreceğiz” ifadelerini kullandı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada da “Güvenilir kaynaklar Türkiye’nin bölgeye yönelik hareketini önlemek için ABD güçlerinin Dicle ve Fırat nehirleri arasında Türkiye sınırı boyunca yerleştiğini teyit etti” denildi.

ABD’den ve ABD liderliğindeki koalisyondan ise iddiayı doğrulayan bir açıklama yapılmadı.

TSK hafta içinde Rojava’nın batısındaki Tel Abyad ve Kobani’yi hedef almıştı. SDG, Türkiye’nin saldırılarını gerekçe göstererek IŞİD’e karşı operasyonları durdurduğunu açıklamıştı. ABD ordusundan ise TSK ile SDG’ye IŞİD’e karşı eşgüdüm içinde çalışma çağrısı yapılmıştı.







AKAR ile MATTIS GÖRÜŞTÜ

Öte yandan dün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Menbiç’te ortak devriye konusunun ele alındığı açıklandı.

Görüşmenin ardından Pentagon’dan yapılan açıklamada iki bakanın “Türk ve Amerikan güvenlik güçlerinin, Menbiç'te yürüttüğü ilk ortak devriyenin, sınırda tansiyonu düşürmek, bölgedeki güvenlik ve istikrarı sağlamak açısından önemli bir adım olduğunu vurguladıkları” bildirildi.

Türkiye ile ABD, haziran ayından bu yana Menbiç Yol Haritası kapsamında, Münbiç bölgesinde 60 bağımsız koordineli devriye yaptıktan sonra, önceki gün ilk kez bölgede ortak devriye düzenlemişti.