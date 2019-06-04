ABD askerleri 'sınır güvenliği' için Guatemala'ya yerleştirildi

ABD askerleri Orta Amerika ülkesi Guatemala'ya ulaştı. Askerlerin gitmesine sebep olarak 'sınır güvenliği' gösterildi.

ABD ordusundan askerler "sınır güvenliğini artırmak" ve "göçmen geçişini durdurmak" için Guatemala'ya gitti.

Guatemala Savunma Bakanı Luis Miguel Ralda Moreno konuyla ilgili açıklama yaparak, "Askerler buraya ulaştı, son 15 yıldaki görevlerde olduğu gibi şu anda yapılan da bir askeri sivil destek programı" diyerek, askerlerin sınırda görev alacağını söyledi.

ORDUNUN DAHİL OLMASI TARTIŞMA YARATIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye göçmen geçişini engellemek için orduyu kullanırken, Guatemala ile ABD, "insan kaçakçılığı ve yasadışı göçle mücadele" anlaşması imzalayarak, işbirliğini geliştirme kararı almıştı.

ABD'ye gelen göçmenlerin büyük bölümünün Meksikalı olmadığı, diğer Orta Amerika ve Latin Amerika ülkelerinden geçtikleri söyleniyordu.

Trump'ın orduyu göçmen krizine dahil etmesi tartışma yaratırken, ABD'nin son hamlesiyle birlikte göçmen krizinin kıtada ABD askeri varlığını artırmaya yaradığı görülüyor.