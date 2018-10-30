ABD askerleri Meksika sınırına doğru harekete geçti

ABD Başkanı Trump'ın emriyle 5200 asker Meksika sınırına doğru ilerlediği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'dan ABD sınırına doğru yola çıkan sığınmacıları ülkeye sokmamak için sınıra asker yolladı.

Trump'ın emriyle 5200 ABD askeri göçmenlerin ABD'ye girmesini engellemek için Meksika sınırına doğru ilerliyor.

General Terrence O’Shaughnessy, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bence başkan sınır güvenliğinin ulusal güvenlik olduğunu oldukça net bir şekilde ortaya koydu” dedi.

Trump kısa süre önce “Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD’ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak" açıklamasında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan sığınmacılara 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti.