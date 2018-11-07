ABD ara seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu

ABD ara seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar, Senato'da ise Cumhuriyetçiler ipi göğüsledi.

ABD'de seçmenler, Senato'daki 35 sandalye ve Temsilciler Meclisi'ni belirlemek üzere sandık başına gitti.

Son yıllardaki en kritik ara seçim olarak gösterilen seçimlerde, Cumhuriyetçiler Senato'da, Demokratlar ise Temsilciler Meclisi'nde önde görünüyor.

Senato'daki son dağılıma göre Cumhuriyetçiler 52, Demokratlar 44 sandalyeye sahipken, Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 174, Demokratlar 185 sandalyeye sahip.

Trump, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratlara kaptırmasına rağmen yaptığı ilk açıklamada, "Bu gece muhteşem bir başarıydı, herkese teşekkürler" dedi.

NE OLACAK?

Seçim sonuçları beklendiği gibi çıkarsa ve Demokratlar ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olursa, senatonun Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması sebebiyle sistemin kilitlenmesi olası.

ABD'de yasamanın işleyebilmesi için ABD Kongresi'ni oluşturan ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun birlikte çalışabilmesi gerekiyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması, kimi konularda Trump'ın elini zayıflatacak.