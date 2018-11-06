ABD ara seçimleri bugün yapılacak: Seçimler neden önemli?

ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun bir kısmının seçileceği ara seçimler bugün yapılıyor. Seçimler ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı desteği göstermesi ve Demokratların ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlama ihtimali sebebiyle önem taşıyor.

Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ikinci yılının ardından ABD ara seçimleri bugün yapılıyor. Seçimlerde ABD Senatosu ve ABD Temsilciler Meclisi üyelerinin bir kısmı seçilecek.

Trump'ın başkanlığı için bir referandum işlevi de görecek olan ara seçimlerde Demokratların hedefi ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlamak.

ARA SEÇİMLER NE İÇİN YAPILIYOR?

Ara seçimlerde ABD Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesinin tamamı yeniden seçilecek. Temsilciler Meclisi, şu anda 193'e karşı 235 koltuğa sahip olan Cumhuriyetçilerin kontrolünde. Demokratların seçimlerde çoğunluğu ele geçirmesi olası görünüyor.

Seçimlerde ayrıca ABD Senatosu'nun 100 üyesinden 35'i belirlenecek. Anketlere göre ABD Senatosu'nda Cumhuriyetçiler çoğunluğa sahip olmayı sürdürecek.

DEMOKRATLAR ÇOĞUNLUĞU SAĞLARSA NE OLACAK?

Seçim sonuçları beklendiği gibi çıkarsa ve Demokratlar ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğa sahip olursa, senatonun Cumhuriyetçilerin kontrolünde olması sebebiyle sistemin kilitlenmesi olası.

ABD'de yasamanın işleyebilmesi için ABD Kongresi'ni oluşturan ABD Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun birlikte çalışabilmesi gerekiyor.

Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması, kimi konularda Trump'ın elini zayıflatacak. Ancak Çin'le ticaret gerilimi gibi kimi konularda Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında ortaklık sağlanabileceği düşünülüyor.

TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR Mİ?

Trump'ın ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi adayların kazanması için çaba harcadığı ve seçimleri kendisine verilen desteğin ölçüsü olarak gördüğü biliniyor.

Ayrıca seçimlerin ardından Demokratların zafer kazanması durumunda Trump'ın görevden alınmasına ilişkin tartışmalar yeniden başlayabilir.

ABD Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunun Trump'ın görevden alınması yönünde oy kullanması durumunda, konu ABD Senatosu'na gidecek.

Senatonun üçte ikisinin Trump'ın görevden alınması yönünde oy kullanması gerekecek. ABD Senatosu'nun Cumhuriyetçilerin elinde olması sebebiyle bu durum olası görülmüyor.

OBAMA 'EN ÖNEMLİ SEÇİM' DEDİ

Demokratların yaklaşan 2020 ABD Başkanlık Seçimleri sebebiyle ara seçimleri önemsediği biliniyor.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, yapılacak ara seçimleri "Ömrümüzün en önemli seçimi" diyerek niteledi.

Demokratların ABD Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk sağlayamamaları durumunda Trump'ın 2020 seçimlerine avantajlı gireceği düşünülüyor.

Trump'ın bu sebeple göçmen karşıtı adımlarını hızlandırdığı, İran meselesini de iç siyaset konusu olarak kullandığı belirtiliyor.