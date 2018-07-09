ABD, anne sütünü savunan yoksul ülkeleri tehdit ediyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün uzun yıllar bebek mamasına karşı anne sütünün teşvikine karşın ABD’nin kimi ülkeleri anne sütünü desteklememeleri için tehdit ettiği öne sürüldü. Avrupa ve ABD merkezli 70 milyar dolarlık bebek gıda sektöründe ısrar eden ABD’ye rağmen araştırmalar anne sütünün kullanılması ile yılda 800 bin bebeğin ölümünün engellenebileceğini gösteriyor.

Birleşmiş Milletler’in alt kuruluşlarından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) önümüzdeki günlerde gerçekleşecek zirvede sonucunda anne sütüyle emzirmeyi destekleyecek bir bildiriye yayınalayacak.

Anne sütünün bebek mamalarından daha sağlıklı olduğunu ispatlayan araştırmalar neticesinde anne sütünün dünya çapında teşvik edilmesi için çalışmalar başlatılacak. Zirveye katılacak ABD heyeti ise 'anne sütünü destekleme' yerine, 'ek gıdaların zararları' üzerine odaklanılması gerektiğinde ısrarcı. Ancak bu fikrin gerçerliliği bulunmadığı için ABD’li diplomatların taraftar bulması zor görünüyor. New York Times’ın haberine göre ABD’li diplomatlar kimi ülkeleri anne sütünü desteklememeleri için tehdit ediyor. ABD’nin anne sütü hakkındaki bildiriyi imzaladığı için Ekvador’u ambargo ve askeri desteği kesmekle tehit ettiği öne sürülüyor.

'ABD, AMBARGO İLE TEHDİT EDİYOR'

Sağlık savuncularının kararı geçirmek adına adeta mücadele verdiği, sporsor aradığı ancak ancak pek çok yoksul Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin ABD misillemesi sebebiyle kararı desteklemeye boyun eğdiği belirtildi. Ancak Rusya'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün anne sütünü destekleme kararına onay vermesi sebebiyle ABD'nin geri adım attığı ve bu ülkeyi tehdit edemediği belirtiliyor.

UNICEF verilerine göre yüksek gelirli ülkelerde her 5 bebekten birine, düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkelerde ise her 25 bebekten birine anne sütü hiç verilmiyor. Aynı verilerde Türkiye’de emzirme oranı yüzde 97,7 iken bu oran ABD’de yüzde 74. Ancak Orta ve batı Afrika'nın gelir düzeyi düşük aileler arasında iki yaşına kadar anne sütüyle beslenen çocukların oranı %63'lere varırken aynı ülkelerin gelir seviyesi yüksek ailelerinde bu oran %26'ya kadar düşüyor.

Türkiye’de binde 12 olan bebek ölüm hızına karşı bu oranın binde 4,1 olduğu Küba’da uzmanlar anne sütü üzerinde yoğunlaştıklarını belirtiyor.

Cenevre’de gerçekleşecek toplantıya bebek gıdası sektöründen lobiciler de katılırken ABD ve Avrupa merkezli bu sektörün 70 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Son yıllar yüksek gelire sahip ülkelerde bebek gıdalarının satışının düştüğü gözlemlenirken 2018’de satışların dünya çapında yüzde 4 artması bekleniyor.

ANNE SÜTÜ YILDA 800 BİN BEBEĞİ KURTARABİLİR

Yılda 845 milyon dolarlık katkı ile Dünya Sağlık Örgütü bütçesinin yüzde 15’ini karşılayan ABD’nin, bu ödeneği keseceği tehididi mücakereler sırasında kimi ABD’li delegeler tarafından dillendirildi.

The Lancet’ın 2016 yılında gerçekleştirdiği bir çalışmaya göre ise dünya genelinde anne sütünün kullanılması yılda 800 bin çocuğun ölümünü engelleyebilir ve sağlık harcamalarından 300 milyar dolar tasarruf etmeyi sağlayabilir.