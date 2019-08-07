ABD ambargosu: Venezuela’ya gıda taşıyan gemiye el konuldu

ABD’nin ambargoyu resmileştiren kararının ardından Venezuela’ya 25 bin ton soya taşıyan bir gemiye Panama Kanalı’nda el konuldu.

Venezuela hükümeti ülkeye gıda üretiminde kullanılmak üzere 25 bin ton soya taşıyan bir gemiye Panama Kanalı’nda el konulduğunu açıkladı.

Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD ambargosunun halkın gıda hakkına bir engel olarak ortaya konduğunu belirterek bunun ciddi bir saldırı olduğunu söyledi.

Rodriguez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Venezuela, Donald Trump hükümetinin ülkemize karşı bu ciddi saldırısını durdurması için BM’ye çağrı yapmaktadır. Bu saldırı Venezuela halkının gıda hakkını sekteye uğratmak yoluyla insan haklarının ağır bir ihlalidir” dedi.

Rodriguez geminin sahibine, sigorta şirketi tarafından, taşıdığı yükü Venezuela’ya götüremeyeceğinin söylendiğini açıkladı.

