ABD, Afrika'da büyük rekabete hazırlanıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bugün yaptığı açıklamada, Afrika'da genişleyen Rus ve Çin nüfuzuna ABD'nin yanıt vereceğini ilan etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Foundation'ın etkinliğinde yaptığı konuşmada, Afrika'da genişleyen Rus ve Çin nüfuzuna ABD'nin yanıt vereceğini ilan etti.

ABD'nin bir numaralı önceliğinin Afrika ile ekonomik ilişkilerini geliştirerek burada ABD'li şirketlere fırsatlar yaratmak olduğunu belirten Bolton, böylece ABD'nin hem kendi çıkarlarını hem de Afrika ülkeleriniin bağımsızlığını koruyacağını öne sürdü.

"Büyük güce sahip rakiplerimiz, adlı adınca Çin ve Rusya, Afika'nın dört bir yanında finansal ve siyasi etkilerini arttırıyorlar" diyen Bolton, "Kasti ve saldırgan bir şekilde, Birleşik Devletler'e karşı rekabet avantajı kazanmak için yatırımlarını bölgeye yönlendiriyorlar" yorumunu yaptı.

Bolton, konuşmasında, "Çin rüşveti, şeffaf olmayan anlaşmaları ve Afrika ülkelerini Pekin'in istek ve taleplerine esir etmek için stratejik bir biçimde borcu kullanıyor. Yatırım girişimleri yolsuzlukla dolu" ifadelerini kullandı.

Rusya'yı da sert ifadelerle hedef alan Bolton, Moskova'nın enerji ve silah karşılığında Afrika ülkelerinden Birleşmiş Milletler'deki oylarını satın aldığını, böylece "zorbaları ve diktatörleri iktidarda tuttuğunu" iddia etti.

Özellikle Çin'in Afrika'daki kalkınma projeleri Beyaz Saray'ı bir süredir kaygılandırıyor. Çin'in "Kemer ve Yol" projesine karşı etki alanını korumak için, ABD, dışarıya verdiği kalkınma fonların arttırmayı planlıyor.