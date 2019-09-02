ABD, Afganistan’dan 5 bin asker çekeceğini açıkladı

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Taliban ile sürdürdüğü görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada ülkedeki 14 bin ABD askerinden 5 bininin 135 gün içinde çekileceğini söyledi.

ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ülkedeki ABD askerlerinden 5 bininin 135 gün içinde çekileceğini açıkladı.

Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını söyleyen Halilzad, ABD’nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini söyledi.

Halilzad ülkedeki yaklaşık 14 bin ABD askerinden geri kalanlarınsa ne zaman çekileceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Taliban daha önce yaptığı açıklamada ABD askerlerinin tamamının ülkeden çekilmelerini bir anlaşmanın şartı olarak öne sürmüştü.

Halilzad, Tolonews'e yaptığı açıklamada ayrıca Taliban temsilcileriyle varılan taslak anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanması gerektiğini söyledi.

BAŞKENTTE İNTİHAR SALDIRISI

Öte yandan Zalmay Halilzad'ın bu açıklamaları yaptığı sırada Afganistan'ın başkenti Kabil'de büyük bir patlama meydana geldi. Kabil'in 9. bölgesi olarak bilinen ve yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede meydana gelen patlamayı Taliban üstlendi. Afganistan İçişleri Bakanlığı bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısının yol açtığı patlamada 5 sivilin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını açıkladı.

