ABD: Afganistan çekilme takvimi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan'dan askerlerini çekme konusunda henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını açıkladı.
Bakanlık sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki birliklerini çekmesi konusunda bir takvim belirlenmediğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin potansiyel değişiklikleri "koşullar izin verdiği ölçüde" değerlendireceklerini bildirdi.
Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre Taliban, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti.