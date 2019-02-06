ABD: Afganistan çekilme takvimi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili belirlenmiş bir takvim olmadığını açıkladı. Bu sabah ajansların geçtiği bilgiye göre Taliban ABD askerlerinin yarısının Nisan ayında ülkeden çekileceğini bildirmişti.

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