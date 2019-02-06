ABD: Afganistan çekilme takvimi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki ABD askerlerinin çekilmesiyle ilgili belirlenmiş bir takvim olmadığını açıkladı. Bu sabah ajansların geçtiği bilgiye göre Taliban ABD askerlerinin yarısının Nisan ayında ülkeden çekileceğini bildirmişti.
soL - Dış Haberler
Çarşamba, 06 Şubat 2019 19:56

ABD Dışişleri Bakanlığı Afganistan'dan askerlerini çekme konusunda henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını açıkladı.

Bakanlık sözcüsü bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki birliklerini çekmesi konusunda bir takvim belirlenmediğini, ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ilişkin potansiyel değişiklikleri "koşullar izin verdiği ölçüde" değerlendireceklerini bildirdi.

Bu sabah ajansların geçtiği bilgilere göre Taliban, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin yarısını nisan ayında çekeceğini bildirmişti.