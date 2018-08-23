ABD Adalet Bakanı: Siyasi baskıya göre hareket etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump'ın eleştirilerine yanıt veren Adalet Bakanı Jeff Sessions, bakanlığının siyasi baskıya göre hareket etmeyeceğini söyledi.

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir TV programına verdiği mülakatta kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Sessions, bakanlığının siyasi baskılara göre hareket etmeyeceğini savundu.

ABD Başkanı Trump, Fox News televizyonuna verdiği mülakatta, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı 2016 seçimlerine Rusya'nın müdahalesi iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmadan çekildiği için suçlamıştı. Trump'ın 2016 seçim kampanyasının da destekçilerinden olan Sessions, Özel Yetkili Savcı Mueller'in soruşturmasından çekilerek yerine yardımcısı Rod Rosenstein'i görevlendirmişti.

Sözkonusu soruşturmanın ilk meyvesi olarak nitelenen Manafort davasında, Trump'ın seçim kampanyası destekçilerinden Manafort vergi kaçakçılığı ve dolandırıcılıktan suçlu bulunmuş, aynı gün ABD Başkanının eski avukatı Michael Cohen benzer suçlamaları kabul ederek savcıyla işbirliği yapma kararı aldığını ve Trump hakkında bildiklerini açıklayacağını belirtmişti.

ADALET BAKANI NE DEDİ?

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions "Ben Adalet Bakanı olduğum sürece, Bakanlığın eylemleri, siyasi düşüncelerin uygunsuz bir biçimde etkisi altında kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Fox News televizyonuna verdiği mülakatta Trump, herkesin Adalet Bakanlığında olan biteni gördüğünü ileri sürerek "adalet" sözcüğünü tırnak içinde kullandığı belirtmiş ve Jeff Sessions'ın soruşturmadan çekilmemesi, çekilse bile bunu kendisine bildirmesi gerektiğini belirterek "İşi aldı ama çekildi" demişti. Trump, Sessions'ı bizzat seçim kampanyasında yer aldığı ve "müdahalenin olmadığını bildiği için" Adalet Bakanlığı'na getirdiğini söylemişti.

