ABD açıklamasının ardından İran'da hükümet yanlısı gösteriler

İran'ın çeşitli yerlerinde kitlesel hükümet yanlısı gösteriler gerçekleştirildi.
Başkent Tahran'ın da dahil olduğu 1200 kent ve kasabada yapılan gösterilerde ABD, Suudi Arabistan ve İsrail karşıtı sloganlar dikkat çekti.
İran'da gerçekleşen hükümet karşıtı gösterilerin ardından ABD'den destek açıklaması gelmişti. Polis gösterilere müdahale ederek Meşhed kentinde 52 kişiyi gözaltına almıştı.
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamadaysa, 2009'daki Yeşil Hareket gösterilerinin benzerlerinin tekrarlanmasına izin verilmeyeceği, "İran ulusunun ülkenin zarar görmesine müsade etmeyeceği" söylendi.
Hükümet yanlısı gösterilerden fotoğraflar: