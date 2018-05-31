ABD AB'nin yeni 'mahremiyet' yasalarından endişeli

ABD'nin Avrupa Birliği'nin yeni 'mahremiyet' kurallarının bölgedeki şirketlerin işini zorlaştırabileceği sebebiyle endişe duyduğu söyleniyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'nin Avrupa Birliği'nin yeni mahremiyet kurallarının AB içerisinde iş yapan şirketlere etkileri sebebiyle kaygı duyduğunu açıkladı.

Cuma günü uygulamaya konacak yeni yasalara göre şirketler müşterilerinin verileri konusunda daha dikkatli olmak zorunda kalacak.

Ross, yasalar nedeniyle "ABD ve Avrupalı şirketlerinin iş yapma biçiminde büyük değişiklikler olacağını" öne sürerek, yasaların yeni zorluklar yaratmaması gerektiğini söyledi.

ABD'li bakan, "AB yetkileri daha açık yasalar koymalı ve yatırım ve inovasyonu desteklemek için daha tahmin edilebilir bir çevre yaratmalı" ifadelerini kullandı.