ABD, 95 yaşındaki Nazi suçlusunu sınır dışı etti

Beyaz Saray, ABD'de yaşayan son Nazi suçlusunun New York'taki evinden alınarak Almanya'ya sınır dışı edildiğini duyurdu.

Beyaz Saray, ABD'de yaşayan son Nazi suçlusunun New York'taki evinden alınarak Almanya'ya sınır dışı edildiğini duyurdu.

Sabah saatlerinde polisin evinden aldığı Nazi suçlusu Jakiw Palij'in ABD'de teknik ressamlık yapmakta olduğu belirtildi.

İsmi yıllar sonra Nazi kampına ait bir nöbet listesinde tespit edilen Palij'in eski bir Nazi görevlisi olduğu ortaya çıkmıştı.

İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi toplama kampında gardiyanlık yapan 95 yaşındaki Jakiw Palij'in, ABD’ye gelirken savaş zamanında çiftçi ve fabrika işçisi olarak çalıştığı konusunda yalan beyan verdiği öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1943’te Trawniki kampında görev yapan Palij’in, savaş suçlarına karıştığına ilişkin iddiaları reddettiği ifade edildi.