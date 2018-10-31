ABD 7 bin göçmeni durdurmak için 7 bin asker gönderecek

Honduras'tan yola çıkan 7 bin kişilik göçmen konvoyuna karşı güney sınırı kapatacağını ilan eden ABD'nin, sınırda 7 bin asker konuçlandıracağı tahmin ediliyor.

ABD Savunma Bakanlığı’nın Meksika üzerinden ABD’ye gitmek isteyen binlerce kişilik göçmen konvoyunu durdurmak amacıyla sınırda konuçlandırmak üzere 7 bin asker belirlediği aktarıldı.

Reuters’a konuşan Beyaz Saray yetkilileri, “gerekli görüldüğü takdirde” gönderilecek asker sayısının “başlangıç” tahmini olduğunu ve sayının değişebileceğini belirtti.

ABD tarafından dün yapılan açıklamada Meksika sınırına 5 bin 200 askerin sevk edileceği ancak bu sayının artacağı duyrulmuştu. Honduras’tan yaklaşık 160 kişiyle yola çıkıp yol boyunca 7 bin kişiye ulaşan göçmen konvoyununa yönelik operasyonun büyüklüğü ve içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmamıştı.

TRUMP İÇİN SEÇİM PROPAGANDASI

ABD’de 6 Kasım’da yapılacak seçimler öncesinde Trump’ın yasadışı göç konusunu bir propaganda başlığı olarak kullandığı ifade ediliyor.

Seçimlerden önce Meksikalılara yönelik ırkçı ifadeler kullanan Trump, Meksika ile ABD arasına duvar öreceğini söylüyordu. Olayın ulusal güvenliği “tehdit” eder hale geldiğini öne süren Trump, göçmenleri “suçlular ve kimliği belirsiz Orta Doğulular” olarak tanımlıyor.

Birkaç hafta önce Honduras’tan yola çıkan göçmen konvoyu halihazırda Meksika’nın ABD ile sınırından yaklaşık bin 600 km uzaklıktaki Arriaga’da bulunuyor.