ABD: 5 yıl içinde Ay’a astronot göndereceğiz

ABD Başkan Yardımcısı bu gün yaptığı açıklamada 5 yıl içerisinde Ay’a tekrar astronot göndermeyi hedeflediklerini açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence yaptığı açıklamada Ay'a tekrar astronot göndermeyi planladıklarını ve bunu önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapmayı düşündüklerini söyledi.

Alabama’da yaptığı konuşmada Pence bir kadın bir de erkek astronot yollayacaklarını söyledi. Pence “Açık olalım, Ay’daki ilk kadın ve bir sonraki adam, ABD topraklarından ABD roketleri tarafından yollanan ABD astronotları olacaktır” sözlerini kullandı.

1972’den sonra Ay’a ilk yollanacak olan insanlı yolculuğun 2018’de yapılacağı daha önceden duyurulmuştu.

Ancak program, Ay uçuşları için yeni bir ağır roket geliştirilmesinde gecikmelerle karşılaştı, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS), ilk uçuşu yakın zamanda 2021'e ertelemişti.

'NASA OLMAZSA' ÖZEL SEKTÖR

Pence NASA’yı zamanında hazır olmazsa, ticari fırlatma sistemlerini kullanmakla tehdit etti.

Pence konuşmasında “Ticari roketler önümüzdeki beş yıl içinde ABD astronotlarını Ay’a götürmenin tek yolu ise, o zaman ticari roketleri tercih edeceğiz” dedi.

ABD Başkan Yardımcısı açıklamasında “Aciliyet bizim sözlüğümüzde olmalı. Önümüzdeki beş yıl içinde bir ABD astronotunu Ay'a götürme hedefimize ulaşamamak bir seçenek değil” sözlerini kullandı.

NASA’nın yöneticisi Jim Bridenstine, geçtiğimiz günlerde 1972’den bu yana Ay’a ayak basan ilk insanın bir kadın olacağını söylemişti.