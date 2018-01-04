'ABD 2018'de en büyük petrol üreticisi haline gelebilir'

ABD'nin petrol üretiminde İran ve Rusya'yı geçebileceği söyleniyor.

Ham petrol üretimini 2018 yılında yüzde 10 artırarak günde 11 milyon varile ulaştırması beklenen ABD'nin, dünyanın en büyük petrol üreticisi haline gelebileceği belirtiliyor.

Araştırma şirketi Rystad Energy, ABD'nin kaya petrolü üretimindeki artış sebebiyle piyasa koşullarının değiştiğini ve üretimde ilk sıraya geçebileceğini aktarıyor. ABD'nin 1975'ten beri petrol üretiminde ilk sırada olmadığı kaydediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın denetimleri azaltarak, kaya petrolü üretimini artırmak istediği bildirilirken, petrol üretimindeki artış sebebiyle ABD'nin yabancı petrole bağımlılığının azaldığı aktarılıyor.