ABD 2 ay süre verdi: S-400 alırsanız F-35 programı iptal edilecek

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi.

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a gönderdiği mektup ile Türkiye’nin, 31 Temmuz’a kadar S-400 alması halinde, F-35 programının tamamen iptal edileceğini bildirdi. Türkiye’nin, F-35 savaş uçağı eğitimi için ABD'ye gönderdiği 42 personelinin de 31 Temmuz’a kadar ülkeden ayrılmalarını istedi.

Pentagon yetkilileri, Foreign Policy tarafından gündeme getirilen mektubu Anadolu Ajansı'na teyit etti ancak konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.

Mektupta, Türkiye’nin 31 Temmuz’dan önce S-400 füze sistemlerini satın alması durumunda, söz konusu "ağır işleyen ve tartışmalı programın tamamen iptal edileceği" de ifade edildi.

Bugün Reuters'a konuşan iki ABD'li kaynak, Washington'un kararının eğitim alan mevcut personele yönelik olmadığını, Arizona'daki pilotların eğitiminin devam edeceğini aktarmıştı. Arizona'daki Luke Hava Üssü'nde TSK'ya bağlı dört pilot, iki eğitmen pilot ve 20 yer hizmet ekibi F-35 eğitimi alıyor.

Rusya Devlet Savunma Sanayi şirketi Rostec, S-400'lerin Türkiye'ye teslimine 2 ay içinde başlayacaklarını açıklamıştı. Savunma Bakanı Hulusi Akar ise Ankara'nın S-400 alımı nedeniyle ABD'den gelebilecek olan olası yaptırımlara hazırlandığını duyrumuştu.