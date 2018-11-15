ABD, 17 Suudi yetkili hakkında yaptırım açıklayacak

ABD Hazine Bakanlığı, Cemal Kaşıkçı cinayetine karıştığı gerekçesiyle 17 Suudi yetkiliye yaptırım uygulayacak.

Reuters, ABD Hazine Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesi olayına adı karışan 17 Suudi hakkında yaptırım kararı açıklayacağını bildirdi.

Reuters'a görüş bildiren ismi açıklanmayan yetkili, ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırım listesinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın eski başdanışmanı Kahtani ve Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosu Uteybi'nin de olduğunu söyledi.

İstanbul'daki Kaşıkçı soruşturmasına koşut olarak Suudi Konsolos Muhammed Uteybi, Türkiye'yi terk etmişti.