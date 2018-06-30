AB Zirvesi'nde ikinci gün: 'Parasal’ konular Aralık’a kaldı

AB Zirvesi’nin ikinci gününde Avro Bölgesi bütçesi ve Avrupa Para Fonu oluşturulması başlıkları gündemdeydi. Ancak üye ülkeler arasında görüş ayrılıkları bulunduğu bilinen ‘parasal’ başlıkların görüşülmesi Aralık ayına ertelendi.

AB Zirvesi’nin ikinci gününde gündemde Avrupa İstikrar Mekanizması ve Avro Bölgesi Bütçesi vardı. Göç ve sığınmacı politikasıyla Brexit’e ilişkin yürütülen tartışmaların ardından “ekonomik reform” ihtiyacı için top Aralık toplantısına atıldı. Sonuç açıklamasında Avrupa İstikrar Mekanizması ve kapsamındaki düzenlemelerin ön hazırlıklar yapılarak Aralık zirvesinde ele alınacağı belirtildi.

‘AVRUPA PARA FONU’

Avrupa İstikrar Mekanizması kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) benzeri bir “Avrupa Para Fonu” kurulması öneriliyor. Ancak daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron arasında yapılan görüşmede hem ortak bütçe hem de bir ortak kurtarma fonu oluşturulması konusunda yaklaşım farklılıkları bulunduğu belirginlik kazandı. IMF’ye benzer bir rol üstlenecek bir fonun kaynağı ve yönetimi konusunda AB’nin bugünkü dengeleri üzerinden anlaşma sağlanması kolay görünmüyor.

‘EKONOMİK RİSKLER 2011’E BENZER’

İtalya Ekonomi Bakanlığı Hazine Bölümü’nün eski genel direktörü, ekonomist Lorenzo Codogno, Avro Bölgesi’nin 2011’deki borç krizine benzer bir şekilde bir devlet tahvilleri kriziyle karşı karşıya bulunduğunu, bu nedenle önemli bir gündemin ertelendiğine işaret ediyor.

Codogno, AB ölçeğinde hükümetler arası mali kurtarma planlarını içeren Avrupa İstikrar Mekanizması’nda biriken risklerin yanısıra ABD-AB arasındaki ticaret savaşının da katastrofik sonuçlar yaratabileceğine dikkat çekti.