AB ülkelerinden G20 öncesinde ABD gümrük vergilerine karşı ortak tutum kararı

Avrupa Birliği ülkelerinin, G20 toplantısı öncesinde ABD gümrük vergilerine karşı ortak tutum belirleyeceği bildiriliyor.

Avrupa Birliği maliye bakanları, önümüzdeki hafta yapılacak G20 öncesinde ABD gümrük vergilerine karşı ortak tutum belirleme kararı aldı.

AB ülkelerinin, ABD ticaret önlemlerine karşı eleştiri yönelteceği ve karşılık verilmesini isteyeceği bildiriliyor.

AB bakanları aynı zamanda vergi şeffaflığı ve kara para aklamaya karşı küresel faaliyet çağrısında bulunacak.

Reuters'in elindeki taslak AB metninde, "AB, Dünya Ticaret Örgütü'nü modernleştirmek için uluslararası işbirliğini teşvik eder" ifadeleri kullanıyor.

Aynı zamanda DTÖ'ye karşı tek taraflı adımlara karşı çıkılıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın DTÖ'den rahatsız olduğu ve DTÖ'ye karşı adım atmaya hazırlandığı biliniyor.

Gümrük vergileri ve DTÖ konusunda tüm AB ülkelerinin ortak tutumdan yana olduğu söyleniyor.