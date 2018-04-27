AB ülkeleri bal arılarını korumak için böcek ilaçlarını yasaklıyor

Avrupa Birliği ülkeleri bal arılarını korumak için böcek ilaçlarında kullanılan ve bal arılarına zarar veren üç etken maddeye yasak getiriyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, bal arılarına zarar verdiği kanıtlanan üç etken maddeye yasak getirdi. Böcek ilaçlarında kullanılan bu maddelerin Bayer CropScience, Takeda Chemical Industries ve Syngenta tarafından geliştirildiği bildiriliyor.

Yasağa karşı olan Bayer'in açıklamasında "çiftçiler için kötü bir gün ve Avrupa için kötü bir karar" denildi.

Bayer, çiftçilerin böceklerle mücadele etmek için başka yöntemi olmadığını, yasağın bal arısı ölümlerini engellemeyeceğini ve çiftçilerin "daha az etkili" kimyasallar kullanmasının gerekeceğini savundu.

Son yıllarda yaşanan toplu arı ölümleri sebebiyle yasağı talep eden çevrecilerse kararı "büyük zafer" olarak yorumladı.