AB Türkiye’ye yaptırım kararı aldı

AB Türkiye’ye Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı aldı. Yaptırımların duyurulması ise Ankara’nın talebi üzerine birkaç saat ertelendi.

AB Dışişleri Bakanları, bugün Brüksel’deki Dış İlişkiler Konseyi toplantısında, Türkiye’ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı aldı.

Euractiv'in AB diplomatlarına dayandırdığı haberine göre, AB yaptırım kararını duyurmayı 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Ankara’dan gelen talep üzerine birkaç saatliğine erteledi.

Karar, AB'den aktarılan kaynaklarda kesinti ve AB ile Türkiye arasındaki Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerinin durdurulmasını kapsıyor.

ALMAN HÜKÜMETİNDEN ANKARA'YA: ULUSLARARASI HUKUK ZEMİNİNE DÖN

Öte yandan Alman hükümetinden bugün yapılan açıklamada Ankara'ya "uluslararası zemine dönme" çağrısında bulunuldu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul "Türkiye’ye gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınma, hukuka aykırı sondaj faaliyetleri yapmama çağrısı yapıyoruz" dedi. AB Dış İlişkiler Konseyi’nde konunun ele alındığını belirten Breul "Biz bu sorunun ancak diyalog ve uluslararası hukuk zemininde çözülebileceği görüşündeyiz, soruna taraf olan her ülke ne yapılması gerektiğini biliyor, özellikle Türkiye’ye uluslararası hukuk zeminine dönme çağrısı yapıyoruz" dedi. Almanya’nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth ise "Türkiye’nin provokasyonlarının AB için kabul edilemez" açıklamasını yaptı. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri nedeniyle Türkiye’ye uygulanması düşünülen yaptırımların görüşüldüğü AB dışişleri bakanları toplantısına katılan Roth, "Kıbrıs’ın yanındayız" dedi. Bununla birlikte Roth, karşı karşıya olunan çok sayıdaki gerilim ve krize yeni bir krizin eklenmesini arzu etmediklerini de sözlerine ekledi.

İSPANYA: MÜZAKELER YENİDEN BAŞLAMALI

İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell ise Brüksel'deki toplantı öncesinde yaptığı açıklamada yaptırımları caydırıcı faktör olarak iyi bulduğunu ancak bir kere uygulandıktan sonra caydırıcı etkinin ortadan kalktığına inandığını belirterek, bu nedenle yaptırım uygulamadan önce iki kere düşünülmesi gerektiğini kaydetti. Borrell, Kıbrıs ve Türkiye arasında duran müzakerelerin yeniden başlaması çağrısında bulundu. Doğu Akdeniz'deki sorunu aşmanın en iyi yolu olarak diyaloğa işaret eden Borrell, "Bölgedeki diğer ülkelerle de benzer sorunlar yaşanabilir. Bu birincisi ve arkası gelecek. Zira bu sularda büyük bir potansiyel var" diye konuştu.