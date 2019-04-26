'AB-Türkiye Göç Anlaşması basın açıklamasından ibaret'

AP Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller, AB-Türkiye Göç Anlaşmasına bir anlaşma bile denemeyeceğini belirterek 'bu sadece ortak imzalanmış ve hiçbir insan hakları garantisi olmayan bir basın açıklamasından ibaret' sözlerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki göçmen anlaşmasını eleştirdi.

Keller, Euronews'un izleyicilerden gelen soruları yönlendirdiği "Raw Politics" programında AB-Türkiye Göç Anlaşmasına bir anlaşma bile denemeyeceğini belirterek "bu sadece ortak imzalanmış ve hiçbir insan hakları garantisi olmayan bir basın açıklamasından ibaret" sözlerini kullandı.

Euronews'tan Faruk Can'ın haberine göre, Keller "bu anlaşmayla hiçbir temel hakkını, ya da iltica hakkını gözetmeden kimsenin gelmemesinden emin olunmak istendi" diyerek en başından beri karşısında olduklarının altını çizdi.

'EKONOMİK GÖÇ İLTİCA İLE KARIŞTIRILMAMALI'

Ekonomik göç ile ilticanın tamamen farklı şeyler olduğunu belirterek mültecilere bir sınır konamayacağını ve "Sen bin birinci kişisin o yüzden seni alamayız" gibi bir hak söz konusu olamayacağını vurguladı. Keller ülkelerin iş gücü ihtiyaçlarına göre göçmen tercihi yapabileceklerini ama mültecilerde böyle bir ayrımın olamayacağının altını çizdi.

Avrupa Birliği'nin göç sorununu nasıl yöneteceğiyle ilgili soruya ise Keller, öncelikle kimsenin bulunduğu ülkeyi terk etmek zorunda kalmamasının sağlanması gerektiğini ama örneğin Suriye'deki savaş gibi, sorunlara Avrupa Birliği'nin hızla çözüm bulmasının imkansız olduğunu belirterek cevap verdi.

Bununla birlikte Keller, "Üye ülkeler hâlâ çatışma bölgelerindeki Suudi Arabistan gibi ülkelere silah satmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Yemen'i bombalıyor ve burası bizim silah gönderdiğimiz tek çatışma bölgesi değil" diyerek de Avrupa Birliği ülkelerinin göçmen krizini tetikleyici adımlar attığının da altını çizdi.

Keller ayrıca Akdeniz'deki ölümlere de tepki göstererek 2019 yılında Akdeniz'de insanların boğulmasını kabul edemediğini bu insanlara yardım edilmediğini hatta yardım etmek isteyenlerin engellendiğini ifade etti.

