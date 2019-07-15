AB: Tahran’ın ihlalleri önemli bir uyumsuzluk değil

AB’den yapılan açıklamada İran’la nükleer anlaşmaya bağlı kalan tarafların Tahran’ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediği belirtildi. İsrail Başbakanı Netanyahu ise AB’ye tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlalinin anlaşmanın taraflarınca önemli bir uyumsuzluk olarak görülmediğini söyledi.

Brüksel'deki AB Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Mogherini, toplantıda 2015 İran nükleer anlaşmasının korunması ve tam olarak uygulanması için atılabilecek adımları görüştüklerini belirtti.

Anlaşmada kalan tarafların, Tahran'ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediğini belirten Mogherini, tarafların anlaşmada yer alan ihtilaf çözüm mekanizmasını İran'a karşı şu an için işletmeyi düşünmediklerini söyledi.

İran'ın nükleer anlaşma aleyhinde aldığı kararların geri dönüşü olduğunu vurgulayan Mogherini, "İran'ın yeniden nükleer anlaşmaya uymasını bekliyoruz" dedi.

İran, geçen hafta uranyum zenginleştirme seviyesini 2015 nükleer anlaşması kapsamındaki limit olan yüzde 3,67’nin üzerine çıkardığını duyurmuştu. ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilip İran'a yaptırım başlatması sonrasında AB'nin anlaşmayı kurtarmak için adım atması gerektiğini vurgulayan İran, diplomasi kanallarınınsa açık olduğunu kaydetmişti.

NETANYAHU’DAN İRAN’A ‘NAZİ’ BENZETMESİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mogherini'nin açıklamasına sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajla tepki gösterdi.

Mogherini'nin açıklamalarının kendisine Nazi Almanyası’nın yükseldiği 1930’larda Avrupa’nın “yatıştırıcı politikasını” hatırlattığını öne süren Netanyahu, “O zaman da başını kuma sokanlar yaklaşan tehlikeyi görememişti" dedi. Netanyahu “Öyle görünüyor ki İran'ın nükleer füzeleri Avrupa topraklarına düşene kadar Avrupa'da uyanmayacak olanlar var ama ondan sonra elbette çok geç olacak” diye konuştu.