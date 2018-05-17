AB liderinden Trump’a: Böyle dostumuz varken düşmana ihtiyacımız yok

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Beyaz Saray’ın gerçeklikten koptuğunu belirterek Avrupa’nın ABD gibi dostu varken düşmana ihtiyacı olmadığını söyledi.

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki AB liderler zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, ABD gibi dostları varken Avrupa’nın düşmana ihtiyacı olmadığını söyledi. Tusk, Beyaz Saray’ın gerçeklikle bağını kopartmış olduğunu ifade etti.

Avrupa’nın ABD gibi bir dostu varken düşmana ihtiyacı olmadığını belirten Tusk, Avrupa liderlerinin Washington’a bel bağlamamaları gerektiğini belirtti.

Tusk daha sonra Twitter’da da benzer bir mesaj paylaştı.

Tusk, Twitter’dan yaptığı açıklamada “Donald Trump’ın son kararlarına bakarak şöyle bile düşünebilir: Böyle dostları olan kimsenin düşmana ihtiyacı olmaz. Ama işin aslı AB bundan müteşekkir olmalı. Onun [Trump’ın] sayesinde tüm yanılsamalardan kurtulduk. Şunun farkına vardık ki eğer bir yardım eline ihtiyacınız varsa o el kendi kolunuzun ucundaki eldir” ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni çelik ve alüminyum gümrük tarifeleri konusunda AB ülkelerine uyguladığı muafiyet süresinin 1 Haziran’da dolacak olmasına da değinen Tusk, Avrupa’nın bu tartışmaya yeniden “gerçekliği” getirmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, İran ile iş yapan firmalara üç ile altı ay süre tanımış, bu süre zarfında İran ile iş yapmayı kesmeyen firmaların yaptırım kapsamına alınacağını açıklamıştı. Yaptırım kararının ardından birçok Avrupa firmasının İran’la iş yapmayı kestiği haberleri geliyor.

Öte yandan ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekildiğini açıklamasının ardından, anlaşma imzacıları arasında bulunan İngiltere, Fransa ve Almanya, anlaşmanın hayatta kalması için girişimlerini sürdürüyor.