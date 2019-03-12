AB Konseyi'nden İngiltere açıklaması: Anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi şekilde arttı

AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, İngiliz parlamentosunda gerçekleşen oylama sonucundan üzüntü duyduklarını belirtti. Aaman, İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılması ihtimalinin arttığını söyledi.

Avrupa Birliği, İngiliz parlamentosunun Avrupa Birliği'nden çıkış anlaşmasını ikinci kez reddetmesinin ardından, AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman "AB'den çıkış sürecinde anlaşma sağlanması için AB tarafı gereken her şeyi yaptı. AB'den çıkış kördüğümünü sadece Londra'da çözülebilir. Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı" diye konuştu.

Aaman, AB'nin mevcut ayrılık anlaşmasını tedbir maddesiyle birlikte desteklediğini söyldi.

İngiltere'nin AB'den ayrılacağı 29 Mart'a sadece 17 gün kaldığına dikkati çeken AB yetkilisi, "Bugünkü oylamayla anlaşmasız ayrılık ihtimali ciddi bir şekilde arttı. Anlaşmasız ayrılığa ilişkin hazırlığımızı yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin AB'den ilave süre istemesi durumunda bunun 27 AB üyesi tarafından görüşüleceğine ve oy birliğiyle karar alınabileceğine işaret eden Aaman, AB'nin uzatma için İngiltere'den geçerli bir gerekçe sunmasını beklediğini, AB kurumlarının sorunsuz işleyişinin önemli olduğunu kaydetti.