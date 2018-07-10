AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Trump'a: AB'den daha iyi bir müttefikiniz yok ve olmayacak

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açıklama yaparak, 'ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki yok ve olmayacak' dedi.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter üzerinden açıklamada bulundu.

Tusk, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olarak "ABD'nin AB'den daha iyi bir müttefiki yok ve olmayacak" dedi.

Trump'ın AB ülkelerinin "savunmaya para harcamadığı" ve bu sebeple ABD'ye "borçlu olduğu" yönündeki iddialarını yanıtlayan Tusk, "biz savunmaya Rusya'dan daha fazla ve Çin'le eşit miktarda para harcıyoruz. Umarım bunun bizim güvenliğimiz için harcandığına şüpheniz yoktur" dedi.

AB yetkilisi, "bizim" diyerek ABD ve AB'yi kast etti. Tusk, Rusya ve Çin'in savunma harcamalarının ABD ve AB için olmadığını dile getirdi.