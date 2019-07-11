AB Konseyi Başkanı Tusk, SSCB'nin dağılması için 'nimet' dedi

AB Konseyi Başkanı ve eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, Gürcistan'a yaptığı ziyarette Sovyetler Birliği'ni hedef aldı, Birliğin dağılışının Orta ve Doğu Avrupa için 'nimet' olduğunu ileri sürdü.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ve eski Polonya Başbakanı Donald Tusk, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni (SSCB) hedef alarak, Birliğin dağılmasını "Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve Ruslar için bir nimet" olarak niteledi.

Gürcistan'ın Batum kentinde katıldığı forumda yaptığı açıklamada Tusk, Türkçe'de "nimet", "tanrının lütfu" gibi anlamlara gelen İngilizce "blessing" sözcüğünü kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in SSCB'nin dağılması için "yüzyılın en büyük jeopolitik faciası" demesine atıfta bulunan Tusk, "Sovyetler Birliği'nin çöküşü yüzyılın en büyük jeopolitik faciası değildi. Gürcüler, Polonyalılar, Ukraynalılar, tüm Orta ve Doğu Avrupa için ve Ruslar için de bir nimetti" diye konuştu.