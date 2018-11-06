AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu üyesi: Türkiye'yle müzakere sonlansın

AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Hahn, Türkiye üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılmasını istedi. Hahn, müzaekerelerin 'gerçek stratejik partnerlik yolunu kapattığını' savundu.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu üyesi Johannes Hahn, Die Welt gazetesine verdiği demeçte Türkiye'nin AB üyelik müzakerelerinin nihai olarak sonlandırılması gerektiğini söyledi. Hahn, "Türkiye'nin AB'ye öngörülebilecek bir tarihte üye olması gerçekçi değil. Türkiye ve AB için uzun vadede yeni yollara girilmesi ve üyelik müzakerelerinin bitirilmesi daha dürüstçe olur" dedi.

DW Türkçe'nin haberine göre AB Komisyonu'nun Avusturyalı üyesi Hahn, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB üyelik müzakerelerinde ilerleme sağlanma şansına şüpheyle yaklaşan açıklamalarına da atıfta bulundu. Hahn, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamalarına ve AB üyesi diğer ülkelerdeki havaya baktığımda Türkiye'nin öngörülen bir zamanda AB'ye üye olması gerçekçi değil" diye konuştu.

'STRATEJİK ORTAKLIK İÇİN ÇALIŞILMALI'

Türkiye ile 2005 yılından bu yana devam eden üyelik müzakerelerine bağlı kalınmasının "gerçekçi stratejik partnerlik yolunu kapattığını" ifade eden Hahn, "AB ve Türkiye her iki tarafın da çıkarlarına uygun olarak yeni, stratejik bir partnerlik için çabalamalı" dedi.

Hahn tarafların enerji, göç, Suriye'nin yeniden inşası ve Gümrük Birliği gibi alanlarda işbirliği yapabileceğini belirtti. AB üyesi ülkeler Haziran ayında Türkiye ile Gümrük Birliği'nin genişletilmesine yönelik müzakerelere başlamama kararı almıştı.